UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci hafta maçında Beşiktaş, Macaristan’da İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv’e 3-1 mağlup oldu.

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Bu müsabakanın ilk yarısında ise siyah-beyazlı takıma, savunma oyuncusu Gabriel Paulista'dan kötü bir haber geldi.

YAKLAŞIK 2.5 AY YOK

TRT Spor'un haberine göre; sakatlığı ciddi görünün Brezilyalı stoper, yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş'ın oyuncunun sağlık durumu hakkında kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

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NELER OLMUŞTU?

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçta Gabriel Paulista, Dor Turgeman ile yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlanmıştı.

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Paulista, yaşadığı bu sakatlığın ardından oyuna devam edememişti.

Beşiktaş'ta sakatlanan Gabriel Paulista yerine 19. dakikada Emirhan Topçu oyuna dahil olmuştu.