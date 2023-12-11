Süper Lig'de bu sezon oldukça kötü bir performans sergileyen Beşiktaş'ta göreve geçici olarak Rıza Çalımbay getirilmişti. Kartal'da yapılan seçimde başkan seçilen Hasan Arat, tecrübeli teknik adam için nihai kararını verdi.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti. Siyah-beyazlılar'ın başında 18 yıl sonra derbi heyecanı yaşayan Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Deneyimli çalıştırıcı, son derbisinde 18 yıl önce, 18 Eylül 2005 tarihinde İnönü Stadı'nda yine Fenerbahçe ile mücadele etmişti.

Söz konusu maçta Fenerbahçe 2-1'lik skorla galip gelen taraftı... Geçici hoca Burak Yılmaz'la yolların ayrılması sonrasında göreve gelen Rıza Çalımbay, ilk etapta camiada olumlu bir hava yaratsa da bu kısa sürdü.

Takımın hiçbir iddiasının kalmadığı UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge'e hem de kendi evinde 5-0 kaybetmesi ve ardından Ankaragücü deplasmanında bırakılan 2 puanla beraber bir de önceki akşam Dolmabahçe'de yaşanan Fenerbahçe mağlubiyeti, bardağı taşırdı.

Fenerbahçe karşısında oyun olarak oldukça geride kalan Kara Kartal'ın hocası, maç sonunda, "Ben sezon başında olsaydım bu takımın yarısı belki de olmazdı." diyerek oyuncularına sert eleştiride bulundu.

İlk etapta Rıza Çalımbay'la sezon sonuna kadar yola devam etmeyi planlayan başkan Hasan Arat'ın, son yaşananlarla ilgili olarak yönetimiyle bir araya gelip yeni hoca konusunu değerlendirmeye alacağı bildirildi.

Yeni adaylar ortaya çıktı

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk şansının mucizelere kalması sonrasında devre arasında geniş kapsamlı bir transfer operasyonu düzenlemeyi gündemine alan Siyah-beyazlılar, büyük değişimi yeni teknik direktörüyle yapmaya daha sıcak bakıyor.

Seçim sürecinde yaptığı açıklamada Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı eski teknik direktörü Hansi Flick'le görüştüğünü söyleyen başkan Hasan Arat'ın, Alman hocayı listesinin başında tuttuğu kaydedildi.

Yerli adaylar konusunda ise camianın geri dönmesini istediği Sergen Yalçın, bir numaralı aday konumunda.