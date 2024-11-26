Süper Lig'de galibiyet hasreti bir ayı bulan Beşiktaş, 13. haftada Göztepe karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Göztepe maçında sergilediği zayıf performansla dikkat çeken Arthur Masuaku, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini topladı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Demokratik Kongolu oyuncuya sürpriz şekilde sol kanatta şans verdi ancak Masuaku, 59. dakikada Ciro Immobile’nin oyuna girmesiyle sol beke geçti. Burada da yaptığı hatalarla yenilen üçüncü gole davetiye çıkardı.

FOFANA’YA GEÇİT VERDİ, TARAFTARIN SABRINI TAŞIRDI

Masuaku, bire bir kaldığı bir pozisyonda Datro Fofana’yı durdurmayı başaramadı ve bu hata sonrasında siyah-beyazlı taraftarların yoğun tepkisiyle karşılaştı. Taraftarların ıslıkları, oyuncunun üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

DEVRE ARASINDA YOLLAR AYRILIYOR

Milliyet'in edindiği bilgiye göre; 31 yaşındaki oyuncunun sezon sonu bitecek olan sözleşmesine rağmen devre arasında takımdan gönderilmesi planlanıyor.

Yönetimin Masuaku’nun ayrılığına sıcak bakmadığı takdirde, tek taraflı fesih yoluna gidebileceği ifade edildi.