Beşiktaş'ta tecrübeli sol bek Umut Meraş takımdan ayrılma kararı aldı.

Siyah-beyazlılarla 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun da takımdan ayrılmak istediği ve kamp dönüşünde Beşiktaş'la vedalaşacağı öğrenildi.

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Forma şansı azalıyor
İki yıl önce Le Havre'dan 1.5 milyon euro bonservis ödenerek transfer edilen Umut Meraş, siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda 28 maça çıkarken, geçtiğimiz sezon ise 18 maça çıktı ancak sahada kaldığı süre toplamı (621 dakika) 7 tane 90 dakikayı bile bulmadı.