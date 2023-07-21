Beşiktaş'ta tecrübeli sol bek Umut Meraş takımdan ayrılma kararı aldı.

Siyah-beyazlılarla 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun da takımdan ayrılmak istediği ve kamp dönüşünde Beşiktaş'la vedalaşacağı öğrenildi.

Forma şansı azalıyor

İki yıl önce Le Havre'dan 1.5 milyon euro bonservis ödenerek transfer edilen Umut Meraş, siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda 28 maça çıkarken, geçtiğimiz sezon ise 18 maça çıktı ancak sahada kaldığı süre toplamı (621 dakika) 7 tane 90 dakikayı bile bulmadı.