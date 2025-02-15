Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sınav, akademik başarıyı değerlendirme ve başarılı öğrencilere destek olma amacı taşıyor.

Eğitimde kaliteyi ön planda tutan Beyza Okulları, sunduğu burs imkânlarıyla öğrencilerin potansiyellerini en iyi şekilde ortaya çıkarmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Beyza Okulları Enderun Kampüsü’nde gerçekleşen sınav, öğrencilere sağladığı fırsatlarla dikkat çekiyor.

Beyza Okulları Enderun Kampüsü Müdürü Cuma Doğan Eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek geleceğin başarılı bireylerini yetiştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Doğan konuşmasının devamında Beyza Okulları Boğaziçi Kampüsünde düzenlenecek olan Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan’ın “bu çağda aile olmak” adlı konferansına tüm Kahramanmaraş halkını davet etti.