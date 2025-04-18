Program, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Akif Bulut ve Beyza Okulları Kurucu Genel Müdürü Cevdet Kabakcı’nın yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Minik yazarlar, hayal dünyalarını yansıttıkları eserlerini sergileyerek büyük beğeni topladı.

Etkinlik sonunda öğrenciler, yazdıkları ve çizimlerini yaptıkları eserlerini imzalayarak anlamlı bir imza günü düzenledi. Katılımcılardan tam not alan etkinlik, öğrencilerin özgüvenini artırırken, edebiyat sevgisini de pekiştirdi.

Beyza Okulları, yenilikçi ve yaratıcı eğitim anlayışıyla bir kez daha farkını ortaya koyarak, öğrencilere hem öğrenme hem de üretme fırsatı sundu. Bu tür etkinliklerin devam edeceği belirtilirken, katılımcılar etkinlikten büyük bir memnuniyetle ayrıldı.