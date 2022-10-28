Özel Beyza Okulları öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda performanslarıyla adeta büyüledi.

Veliler, Öğretmenler ve Öğrenciler, Müzik resitalinin yanı sıra Şiir ve dans gösterileri ile cumhuriyetin kuruluşunun 99. Yılını büyük bir coşkuyla kutladı.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Beyza okulları ilkokulu sınıf öğretmeni Gamze gözler, “Cumhuriyet coşkusunu çocuklarla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Beyza okulları yöneticisi Âdem göçken ise güzel bir kutlama programı olduğunu söyledi.