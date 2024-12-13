Kahramanmaraş’ta Onikişubat Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Beyzadeler Kahramanmaraş İnce Saz Konseri”, sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik, müzikseverlerden büyük ilgi gördü.

Geleneksel Türk müziğinin eşsiz ezgilerini dinleyicilerle buluşturan ince saz ekibi, zengin repertuvarıyla katılımcıları mest etti. Şehrin kültürel değerlerini yaşatmayı ve sanatı halkla buluşturmayı hedefleyen Onikişubat Belediyesi, düzenlediği bu etkinlikle vatandaşlara keyif dolu bir gece yaşattı.