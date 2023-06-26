Sektördeki 150 yıllık tecrübesiyle vatandaşların vazgeçilmezi olan Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, bir yandan kendi ürünlerinin satışını yaparken diğer yandan da vatandaşların bıçaklarını bileme makinesiyle keskinleştiriyor.

Aynı zamanda Deprem Yaralarının sarılması adına faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, bıçak keskinletme ve isim yazdırma hizmetlerinden ücret almayarak depremzede vatandaşların gönlüne dokunuyor.

Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları İşletme Sahibi Bahaettin Çelik, bayram nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını söyledi

Çelik, Ayrıca, kurban keserken kazalar yaşanabildiğine dikkat çekerek, profesyonel olmayan kişilerin profesyonel aletler kullanmaması gerektiğini vurguladı.

