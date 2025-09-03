Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırıda 34 yaşındaki Onur Toy yaşamını yitirdi.
Olayın ardından başlatılan çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 17 yaşındaki F.G. polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemleri sırasında suçunu itiraf eden F.G., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer taraftan yaşan saldırı anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.