Milli Piyango, 2025 yılını büyük bir heyecanla karşılıyor. Yılbaşı özel çekilişinde belirlenen büyük ikramiye tam 600 milyon TL olarak açıklandı.

2025 Yılına girmemize sayılı günler kala Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecan arttı. Bu sene çekilişe katılmak isteyenler çeyrek, yarım yada tam bilet alabiliyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Milli piyango bilet satıcısı Seydi Vakkas Uçar şunları söyledi.

Kahramanmaraşlı vatandaşlar ise büyük ikramiye kendilerine çıksa ne yapacaklarını Aksu Haber’e anlattı.