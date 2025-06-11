Bakan Memişoğlu açıklamasında, "Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla ‘Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı’ seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bilime adadığı ve bir asra yaklaşan ömründe hepimiz için örnek teşkil eden nice işe imza atmıştı. Onun hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Mekânı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

Beyin Cerrahisinin Duayeni

Prof. Dr. Gazi Yaşargil, özellikle mikrocerrahi alanındaki öncül çalışmalarıyla modern beyin cerrahisine büyük katkılarda bulundu. Dünyanın önde gelen nöroşirürji dernekleri tarafından "Yüzyılın Beyin Cerrahı" unvanına layık görülen Yaşargil, yüzlerce cerrahın yetişmesine katkı sağlamış ve tıp literatürüne birçok yenilik kazandırmıştı.

Türkiye ve Dünya Tıbbı İçin Büyük Kayıp

Gazi Yaşargil’in vefatı, sadece Türkiye değil dünya tıp camiasında da derin bir üzüntüyle karşılandı. Yetiştirdiği öğrenciler, geliştirdiği cerrahi teknikler ve yazdığı bilimsel makalelerle tıpta çığır açan Prof. Dr. Yaşargil, ardında silinmeyecek bir miras bıraktı.

Kimdir Gazi Yaşargil?

1925 doğumlu olan Gazi Yaşargil, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra İsviçre’de eğitim aldı. Zürih Üniversitesi’nde uzun yıllar görev yapan Yaşargil, mikronöroşirürji tekniklerinin gelişimine öncülük etti. Hayatı boyunca birçok ödül alan Yaşargil’in adı, nöroşirürji alanında hâlâ referans kabul edilmektedir.