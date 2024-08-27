Kahramanmaraş’ta verimsiz ve atıl araziler, coğrafi tescilli yaş Abbas inciri bahçelerine dönüştürülerek değerlendiriliyor. Depremzede çiftçiler, bu süreçte kaliteli Abbas inciri hasadına başladılar.

Üreticiler bölgenin en güzel incirlerinden birini yetiştirmek amacıyla atıl durumda olan arazilerini incir bahçesine dönüştürdü. Kılıç, toplulaştırma işlemlerinin tamamlanması ile birlikte bu tür arazilerin değerlendirilmesinin, deprem bölgesinde üretimin artmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret tescilli ürünlerinden olan yaş Abbas incirinin hasadı başlamış durumda. Bahçede kilogram fiyatı 100, markette ise 130 liradan satılmaktadır. 2019 yılında coğrafi işaret alan Abbas inciri, Fatmali ve Hartlap mahallelerinde yetiştirilmektedir.

Abbas inciri, Türkiye’nin 60 iline pazarlanıyor ve Avrupa'ya ihracat için hazırlıklar yapılıyor. Bölgedeki üreticiler, inciri sabahın erken saatlerinde özenle topluyor. Toplanan incirler, büyüklüğüne göre ayrıştırılarak plastik kaplara veya kasalara dolduruluyor.

Yaklaşık 1500 üretici tarafından yetiştirilen Abbas inciri, bölgede önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Toplamda 2500 dekar alanda incir üretimi gerçekleştiriliyor ve yılda yaklaşık 3000 ton ürün elde ediliyor. Üreticiler, ihracat potansiyelini artırmak için kapama bahçelerin oluşturulmasını ve arazi toplulaştırılmasının hızlandırılmasını talep etmektedir.

Üretici Muhammed Kılıç, Kahramanmaraş Onikişubat mahallesinde çiftçilikle uğraştığını ve bu işe kamu görevinden ayrılarak başladığını belirtti. Abbas inciri yetiştiriciliğinin meşakkatli bir iş olduğunu ifade eden Kılıç, “Sabah namazıyla başlayıp saat 09.00’a kadar hasat edilen bir iş. Bu bölgede Abbas inciri alanlarının genişlemesini ve atıl arazilerin tarıma kazandırılmasını istiyoruz. Devletimizden, bu konuda engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.