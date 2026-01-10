Resmi Gazete’de yayımlanan ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te değişiklik öngören yeni düzenleme, Türkiye genelindeki iş yerlerini yakından ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, itfaiye raporu olmayan işletmeler için ruhsat iptali süreci netleşti.

31 Mayıs 2026 Son Tarih Olarak Belirlendi

Yönetmeliğe eklenen geçici madde kapsamında, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik doğrultusunda eksik yangın güvenliği malzemelerini tamamlaması gereken iş yerlerine süre tanındı. Ancak bu sürenin 31 Mayıs 2026 tarihinde sona ereceği açıklandı. Bu tarihten sonra itfaiye raporunu ibraz edemeyen işletmelerin ruhsatları iptal edilecek.

Denetimler Sıkılaştırılıyor

Yetkili kurumlar tarafından yapılacak denetimlerde, özellikle konaklama tesisleri başta olmak üzere tüm iş yerlerinin yangın güvenliği şartlarını sağlayıp sağlamadığı kontrol edilecek. Denetimler sonucunda itfaiye raporu sunamayan işletmeler, eksikliklerini gidermek için verilen süre boyunca faaliyetlerine ara vermek zorunda kalacak.

Eksiklik Giderilmezse Kapatma Uygulanacak

Verilen süre; tadilat, imalat ve yangın güvenliği ekipmanlarının tamamlanması için kullanılacak. Süre sonunda gerekli raporu alamayan işletmeler için ruhsat iptali ve kapatma işlemi uygulanacak. Bu uygulamanın amacı, iş yerlerinde yangın riskini azaltmak ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak olarak açıklandı.

Yeni düzenleme ile birlikte, iş yeri sahiplerinin cezai yaptırımlarla karşılaşmamak adına yangın güvenliği ve itfaiye raporu süreçlerini gecikmeden tamamlamaları büyük önem taşıyor.