Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı; söyleşi, imza günü, panel ve konferans etkinlikleriyle devam ediyor.

Yoğun katılımla süren fuarın 8’inci gününde Yazar Sinan Yağmur, Savaş Barkçin ve Mehmet Aycı kitapseverlerle bir araya geldi.

Toplamda 210 yayınevi ve 350 yazar ile şairin edebiyatseverlerle buluştuğu Anadolu’nun en büyük kitap fuarında düzenlenen söyleşi etkinliğinde tasavvuf temalı birçok esere imza atan Yazar Sinan Yağmur; zihin ve gönül dağınıklığı, sağlıklı iletişim ve insan ilişkileri konularında sanatseverlere bilgiler aktardı.

Şair Mehmet Aycı, Türk Halk Edebiyatı’nın gelişimi, musikinin edebiyata yansıması ve edebi türlerin bütünlüğü konularına ışık tuttu.

Çağrışımlar, Kalbin Aklı ve Gönül Dağı gibi pek çok eseri Türk edebiyatına kazandıran Yazar Savaş Barkçin ise Kahramanmaraşlı usta yazarların düşünce ve yazın hayatını farklı perspektiflerden ele aldı.

Yazar Barkçin, söyleşi etkinliği sonrası kitaplarını okurlar için imzaladı.