Çeyrek asırlık köklü geçmişiyle modanın nabzını tutan Biricik Giyim, her bayram olduğu gibi bu bayramda da dopdolu kampanyalar, kaçırılmayacak indirimler ve yepyeni koleksiyonlarla Kahramanmaraş halkını ağırlamaya hazır.

Her yaşa, her zevke hitap eden zengin ürün yelpazesiyle kaliteyi uygun fiyata buluşturan Biricik Giyim, ailece bayram alışverişinin vazgeçilmez adresi oluyor.

Modern çizgilerle harmanlanmış geleneksel dokular, göz alıcı renkler ve rahat kalıplarla hazırlanan bayrama özel koleksiyonlar, mağaza vitrinlerinde yerini aldı.

"Uygun fiyat, yüksek kalite, güler yüzlü hizmet" ilkesiyle yıllardır gönüllerde taht kuran Biricik Giyim, bu bayramda da müşterilerini birbirinden özel sürprizlerle karşılıyor.