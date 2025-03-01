Afet Tespiti ve Arama Kurtarma Derneği (ATAK-DER) öncülüğünde, Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından ilköğretim öğrencilerine yönelik önemli bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Kadın Kolları Genel Başkanı Betül Kayaalp’in katılımıyla düzenlenen eğitimde, İsmail Kurtul ilköğretim okulu birinci sınıf öğrencilerine afet bilinci kazandırıldı.

ATAK-DER yetkilileri de öğrencilere yönelik farkındalık çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Bu tür projelerin, çocukları olası afetlere karşı hazırlıklı hale getirmek ve toplumda bilinç oluşturmak adına büyük önem taşıdığı ifade edildi.