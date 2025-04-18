Bu kapsamda, Birlik Vakfı Kahramanmaraş Şubesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2024-1 çağrı döneminde açtığı “Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı”na başvurarak “Birlikten, Birlikte Destek Projesi”ni hayata geçirdi.

Projenin açılış ve lansman toplantısı, Birlik Vakfı Kahramanmaraş Şubesi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından proje koordinatörü Hacı Parlak açılış konuşmasını yaptı.

Katılımcılara hitap eden Birlik Vakfı Kahramanmaraş Şube Başkanı Prof. Dr. Niyazi Can, proje kapsamında yapılacak faaliyetlere dair detayları paylaştı.

Konuşmasında, gençlerin afet sonrası süreçte hem psikolojik hem de sosyal anlamda desteklenmesinin önemine dikkat çeken Can, Birlik Vakfı’nın temel amacının daha bilinçli ve dayanıklı bir gençlik yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Birlikten doğan güçle, gençlerin yeniden hayata tutunmalarını sağlamayı amaçlayan proje, eğitim seminerleri, rehberlik çalışmaları ve sosyal etkinliklerle yıl boyunca devam edecek.