Her şehrin kendine özgü sorunları, güzellikleri ve potansiyelleri vardır. Kahramanmaraş, tarihi, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle çok şey vaat eden bir şehir.

Ancak bu potansiyelin önünde duran en büyük engellerden biri, maalesef birlik ve beraberlik eksikliğidir. Bu eksiklik, hayatın her alanında hissediliyor: ticarette, sosyal hayatta, siyasette, kültürel çalışmalarda ve hatta günlük ilişkilerde. Şayet bu eksiklik giderilseydi, Kahramanmaraş bugün çok daha farklı bir noktada olabilirdi.

Birlik ve Beraberlik Neden Önemlidir?

Birlik ve beraberlik, toplumların gelişimi ve kalkınması için olmazsa olmaz bir unsurdur. İnsanlar tek başına birçok şeyi başarabilir; ancak toplumsal ilerlemede asıl güç, dayanışma ve ortak hareket edebilme yeteneğinden gelir. Bu durum şehirler için de geçerlidir. Kahramanmaraş, zengin kaynaklara ve yetenekli bireylere sahip bir şehir olmasına rağmen, bu potansiyel doğru bir şekilde birleştirilemediği için birçok alanda geri kalmıştır.

Özellikle esnafından siyasetçisine, sanayicisinden öğrencisine kadar her kesimin aynı hedef doğrultusunda hareket etmesi gerekiyor. Ancak Kahramanmaraş’ta sıkça rastlanan bir durum var: herkes kendi yoluna gitmeye çalışıyor, ortak hedefler bir kenara bırakılıyor. Bu durum yalnızca bireysel değil, şehrin genel kalkınmasını da olumsuz etkiliyor.

Hangi Alanlarda Eksiklik Var?

Ticaret ve Ekonomi

Kahramanmaraş, dondurma, tekstil, tarım, kuyum ve metal sanayisi gibi sektörlerde önemli bir yere sahip. Ancak esnaflar ve sanayiciler arasındaki dayanışma eksikliği, bu potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilememesine yol açıyor. Şehirde ortak yatırımlar veya sektörel iş birlikleri çok sınırlı düzeyde kalıyor. Oysa iş birliği ve dayanışma içerisinde hareket edilse, bölgesel kalkınmada lider bir şehir olmamız işten bile değil.

Siyaset ve Yönetim

Siyasi arenada da benzer bir durum söz konusu. Farklı görüşler, farklı gruplar, ortak hedefler yerine bireysel çıkarlar üzerine yoğunlaşıyor. Halbuki Kahramanmaraş’ın temel sorunlarının çözümü, siyasetçilerin birlik içinde çalışmasıyla mümkün olabilir. Şehirde siyaset üstü bir dayanışma sağlanabilirse hem kamu projelerinde hem de yerel kalkınmada büyük bir ivme yakalanabilir.

Sosyal Hayat ve Toplum İlişkileri

Toplumun bireyleri arasında da yeterince güçlü bir bağ olmadığını söylemek mümkün. İnsanlar birbirine güvenmiyor, yardımlaşma ve dayanışma kültürü zayıf kalıyor. Bu durum, sosyal projelerin hayata geçmesini ve toplumsal huzuru olumsuz etkiliyor. Oysa mahallelerden başlayarak tüm şehirde bir birlik ruhu oluşturulsa bireysel değil toplumsal kazançlar elde edilebilir.

Şehirde Birlik ve Beraberlik Sağlanırsa Ne Olur?

Eğer Kahramanmaraş’ta birlik ve beraberlik sağlanabilirse şehrin önü açılır ve birçok alanda büyük başarılar elde edilir. Birlikte hareket etmek, yalnızca ekonomik değil, sosyal ve kültürel alanlarda da kazanımları beraberinde getirir.

1. Ekonomik Kalkınma: Şehirdeki iş insanları ve esnaflar arasında güçlü bir iş birliği sağlanırsa, yerel ekonominin çok daha hızlı büyümesi sağlanabilir. Ortak projeler, şehir dışından yatırım çekmek için de büyük bir fırsat yaratır.

2. Daha Güçlü Bir İmaj: Birlikte hareket eden bir şehir, dışarıda da daha güçlü bir imaj çizer. Bu durum, hem turizmde hem de ulusal platformlarda Kahramanmaraş’ı daha görünür hale getirir.

3. Toplumsal Huzur: İnsanlar arasında güven ve dayanışma arttıkça, toplumsal huzur da beraberinde gelir. Bu da şehirdeki yaşam kalitesini doğrudan etkiler.

4. Gençlere Örnek Olur: Birlik ve beraberlik ruhu, gelecek nesillere de örnek teşkil eder. Gençler, bireysel hedeflerin ötesine geçerek toplum için çalışmayı öğrenir.

Neler Yapılmalı?

- Ortak Projeler Geliştirilmeli: Esnaf odaları, sivil toplum kuruluşları ve belediyeler bir araya gelerek ortak projeler geliştirmeli. Mesela neden bu şehirde yıllardır bir dondurma festivali yapılamıyor?

- Eğitim ve Farkındalık: Toplumda birlik ve beraberlik bilincini artıracak eğitimler ve etkinlikler düzenlenmeli.

- Siyasetçiler Ortak Çalışmalı: Farklı siyasi görüşlerden kişiler, şehrin çıkarları doğrultusunda birlikte hareket etmeli.

- Dayanışma Kültürü Yaygınlaştırılmalı: Mahalle bazında dayanışma etkinlikleri ve projeler hayata geçirilmeli.

Sonuç olarak Kahramanmaraş’ın önündeki en büyük engel, kaynak eksikliği ya da coğrafi dezavantajlar değil, birlik ve beraberlik eksikliğidir. Şayet bu eksik giderilirse Kahramanmaraş yalnızca bölgede değil, Türkiye genelinde örnek bir şehir haline gelebilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Unutmayalım ki birlikten kuvvet doğar; bu kuvvet, şehri yeniden ayağa kaldırmanın anahtarıdır. Şimdi harekete geçme zamanı!

Herkese iyi insanlar diliyorum.

Görüşmek üzere…