10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı... Bu başlık, sadece bir etkinliğin adı değil, 17-26 Ekim tarihleri arasında bu kadim şehrin ruhuna işlenen kültürel bir destanın özeti. Kapılar kapandı, evet; ama bu on günün ışığı, kış boyu ruhumuzu aydınlatacak bir fener gibi kaldı.

Anadolu'nun en büyük kitap şöleni iddiası, 400 yazar, 150 yayınevi, 50 söyleşi ve 400 imza günüyle sadece kanıtlanmakla kalmadı, adeta tarihe altın harflerle yazıldı. Kahramanmaraş, bu süre zarfında sadece şiirin değil, fikrin, vicdanın ve sanatın nabzının attığı tek merkez oldu.

Fuar, Ticaret Değil, Entelektüel Seferberlikti!

Bu fuar, basit bir ticari alışveriş alanı değildi. O, Yedi Güzel Adam'ın mirasını taşıyan bu topraklarda, "Gel ve Hayatı Anla" temasıyla gençlere, çocuklara ve yetişkinlere sunulan bir entelektüel seferberlikti. KAFUM salonlarını dolduran o devasa kalabalık, kitap kokusuna karışan merak ve kahkaha, şehrin kültürel iştahının ne denli yüksek olduğunu gösterdi.

Her yaştan okurun kucağında kitaplarla fuardan ayrılması, bilgiyi sokaklara, evlere taşıyan en kıymetli tabloydu. O söyleşiler, sadece yazar-okur buluşması değil, usta-çırak, dün-bugün ve umut-gerçek buluşmasıydı. Kahramanmaraş, okuyor, dinliyor ve en önemlisi sorguluyor!

Fırat Görgel Vizyonu ve Teşekkür Borcumuz

Bu muazzam organizasyonun başarısının ardında yatan titiz koordinasyon ve güçlü irade görmezden gelinemez. Şehrin kültürel belleğini canlandırma vizyonuyla hareket eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve emeği geçen her bir belediye personeli, bu organizasyonu sadece düzenlemekle kalmadı, adeta kitaplarla bir gönül köprüsü inşa etti.

Başkan Görgel ve ekibinin bu kültür seferberliğine verdiği destek, şehrin aydınlık geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Bu nedenle, o kalabalıkta omuz omuza duran her okur adına, bu kültür destanını mümkün kılan herkese; yayınevlerine, yazarlara ve bilhassa Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e ve ekibine kocaman bir teşekkür borçluyuz!

Şimdi kapılar kapandı. Ama biliyoruz ki asıl şenlik yeni başlıyor: O satın alınan kitapların sayfalarında! Bir sonraki fuarda, Kahramanmaraş'ın nabzı, çok daha güçlü atacaktır.