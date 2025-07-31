Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi, anlamlı bir törene ev sahipliği yaptı. Mahallede yapımı tamamlanan cemevinin açılışı, kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Cemevinin yapım sürecine önemli katkılar sunan HG Hospital, projeye verdiği destekle hem inançlara saygı hem de toplumsal birlik mesajı verdi.

Açılış töreninde birlik, beraberlik ve hoşgörü vurgusu ön plandaydı. Katılımcılar, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı Kahramanmaraş’ta bu tür yapıların toplumsal barışa ve kardeşliğe katkı sunduğuna dikkat çekti.