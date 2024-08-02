Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Me, A yönetimindeki 46 KL beş yüz on dokuz plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunun Kılavuzlu Mahallesi mevkiinde park halindeki Te Be'ye ait 33 AUU dokuz yüz kırk iki plakalı hafif ticari araca ve bisiklet sürücüsü İbrahim Ö.'ye çarptı.

Kazada bisiklet sürücüsü İbrahim Ö, olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüleri Me, A ve Te, Be yaralandı. Yaralılardan Te, Be'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.