Şahinkanat, mesajında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi: “Ramazan Bayramı, kardeşliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı müstesna günlerden biridir. Bu özel günlerde sevdiklerimizle bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramın, ülkemize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Başta çalışanlarımız ve iş ortaklarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Başkan Şahinkanat ayrıca, BlueLand Eğlence Merkezi’nin bayram süresince kesintisiz hizmet vereceğini belirterek, misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti. BlueLand, Ramazan Bayramı boyunca her gün 12.00’den 00.00’ye kadar ziyaretçilerini bekliyor.