Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, hem dinlenip hem de eğlenebilecekleri alternatif mekânları araştırmaya başladı. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, EXPO 2023 Rekreasyon Alanı içerisinde yer alan Blueland Lunapark & Aquapark, sunduğu zengin aktivitelerle bayram tatilinin gözde mekânlarından biri hâline geldi.

Göz alıcı ışıklandırmaları, geniş otopark alanları, farklı damak zevklerine hitap eden kafeteryaları ve her yaştan ziyaretçiye yönelik eğlence alanlarıyla Blueland, tatilcilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Özellikle sıcak yaz günlerinde aquapark alanı, serinlemek isteyenlerin ilk tercihi oluyor.

Bayram boyunca kesintisiz hizmet verecek olan Blueland, ailelerin birlikte güvenli ve keyifli vakit geçirebileceği bir ortam sunuyor. Su kaydırakları, yüzme havuzları, dönme dolap, çarpışan arabalar, çocuk oyun alanları gibi birçok aktivite, her yaştan misafire hitap ediyor.

Ayrıca Blueland Aquapark, ziyaretçilerin konforunu düşünerek haftanın belirli günlerinde kadınlara ve erkeklere özel seanslar düzenliyor. Haftada iki gün sadece kadınlara, iki gün ise erkeklere özel hizmet sunulurken, diğer günlerde karma kullanım imkânı sağlanıyor.

Kurban Bayramı tatilinde hem eğlenmek hem de serinlemek isteyenler için Blueland Lunapark & Aquapark, bölgenin en büyük eğlence merkezi olarak öne çıkmaya devam ediyor. Tatil planı yapanlar için Blueland, hem çocuklar hem yetişkinler için vazgeçilmez bir durak olacak.