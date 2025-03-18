BlueLand’de düzenlenen programda Başkan Şahin Kanat hem sosyal sorumluluk projelerini hem de yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi.

Başkan Mesut Şahinkanat, oruçların açılmasının ardından yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “BlueLand olarak sadece bir eğlence merkezi olmanın ötesinde, toplumumuza değer katan projelere imza atmaya devam ediyoruz. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, çocuklarımızın ve gençlerimizin keyifli vakit geçirebileceği bir ortam sunuyoruz. Bölgenin en büyük eğlence merkezi olarak, misafirlerimize her yıl daha iyi hizmet vermek için çalışıyoruz. Bu kapsamda 22 Mart itibarıyla kapılarımızı açarak yeni sezona merhaba diyeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi BlueLand’e bekliyoruz.”

AYRICA Başkan Şahinkanat BlueLand’in 22 Mart’ta kapılarını ziyaretçilerine açacağını söyleyerek, her yaş grubuna hitap eden eğlence alanlarıyla 2025 sezonunda da misafirlerini ağırlamaya devam edeceklerini belirtti.