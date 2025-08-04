Bölgenin en büyük ve en çok tercih edilen eğlence merkezlerinden biri olan BlueLand, ziyaretçilerine özel sınırsız eğlence kampanyası başlattı. Pazartesi ve Salı günlerine özel olarak hazırlanan kampanya kapsamında, BlueLand Kart’a 200 TL yükleme yapan herkes, Go-Kart, Karnaval ve Simülatör makineleri hariç tüm oyuncak ve oyun makinelerinden sınırsız şekilde yararlanabilecek.

Hem Ekonomik Hem Sınırsız Eğlence

Aileler, arkadaş grupları ve çocuklar için kaçırılmayacak fırsatlar sunan bu kampanya sayesinde ziyaretçiler, eğlenceye doymakla kalmayacak, aynı zamanda bütçelerini de koruyacak. BlueLand sınırsız eğlence kampanyası, özellikle hafta başında eğlenmek isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor.

BlueLand’ten Aile Dostu Kampanya

BlueLand Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Şahinkanat, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Eğlenceyi herkes için ulaşılabilir hale getirmek istedik. Ziyaretçilerimizin aileleriyle ve arkadaşlarıyla doyasıya vakit geçirebileceği bir ortam sunmayı amaçladık. Bu yüzden Pazartesi ve Salı günlerine özel sınırsız eğlence kampanyasını hayata geçirdik.”

Çocuklar ve Gençler İçin Haftanın En Eğlenceli Günleri

BlueLand’e kampanya günlerinde gösterilen yoğun ilgi, merkezin ne denli sevildiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle çocuklar ve gençler için haftanın dört gözle beklenen günleri haline gelen Pazartesi ve Salı, sınırsız oyun keyfiyle unutulmaz anılara sahne oluyor.