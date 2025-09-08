Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde zarar gören tarihi Boğazkesen Camisi’nin, 2026 yılının ilk yarısında ibadete açılması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dulkadiroğlu ilçesindeki tescilli caminin restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları belediye tarafından yürütülüyor. Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem çalışmaları inceledi.

Sekmen, 15. yüzyıldan bu yana ayakta kalan caminin depremde ağır hasar gördüğünü belirterek, 2025 sonuna kadar büyük kısmı tamamlamayı, 2026’nın ilk yarısında ise camiyi yeniden ibadete açmayı planladıklarını söyledi.