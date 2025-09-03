Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin (KSÜ) doluluk oranları da belli oldu.

KSÜ lisans ve ön lisans eğitimi düzeyinde tüm bölüm ve programlarında yüzde yüzü aşan doluluk oranına ulaştı.

YKS sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, şu ifadeleri kullandı:

KSÜ olarak her yıl eğitim kalitemizi daha da artırarak öğrencilerimizin daha nitelikli bir eğitim alması için çaba gösteriyoruz. YKS sonuçlarına göre ulaşmış olduğumuz bu doluluk oranları, öğrencilerimizin üniversitemize olan inancının ve eğitim kalitemizin bir göstergesi. Bölüm ve programlarımızın tamamına yakınının neredeyse tam doluluk oranına ulaşması bizler için mutluluk verici. Bu başarıda emeği geçen akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

YKS sınavında gösterdiği başarıdan dolayı tüm adayları tebrik eden KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım “Sevgili gençler üniversitemize hoş geldiniz. Göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı sizleri tebrik eder başarılarınızın devamını dilerim. Sizlerin yetişmesinde emeği bulunan başta aileleriniz olmak üzere tüm eğitimci arkadaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunarım.

Siz gençlerimizi, milletine ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirmenin sorumluluğunu taşıyan üniversitemizde görmekten onur duyuyoruz. Üniversitemiz, kurulduğu 1992 yılından bugüne 32 yıllık akademik tecrübesi, nitelikli personeli, güçlü teknolojik alt yapısı, zengin kütüphanesi, 70’i aşkın öğrenci topluluğuyla yüzlerce akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri, açık/kapalı spor tesisleri, kafeterya ve alışveriş merkezleri ile sizlere iyi bir eğitim hayatı sunmaktadır.” dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin 2025-2026 Akademik Yılına hazır olduğunu vurgulayan Rektör Yasım “Yeni akademik yılın şimdiden ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha sınavda başarı gösteren gençlerimizi kutluyorum. Kaliteli ve huzurlu bir eğitim hayatı geçirmeniz için bütün imkânlarımızı seferber ettiğimizi ve sizleri aramızda görmekten mutluluk duyduğumuzu bilmenizi istiyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.