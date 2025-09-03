Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve “Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması” suçlarından aranan H.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı.

Hakkında toplam 2 ayrı dosyadan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç., işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilerek cezaevine teslim edildi.

Polis ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini bildirdi.