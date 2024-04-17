ADANA’DA GÖKYÜZÜNDE TAVLA OYNADILAR
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde iki yamaç paraşütü pilotu, gökyüzünde tavla oynadı.
MERSİN’DE ARAÇLARIN LASTİKLERİ KESİCİ ALETLE PATLATILDI
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir kişinin park halindeki 20 aracın lastiklerini kesici aletle patlatması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
KAYSERİ’DE FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI
Kayseri'de hakkında 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
OSMANİYE’DE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
Çukurova'nın önemli tarım merkezlerinden olan Osmaniye'de dronla havadan görüntülenen tarlalar güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Haber Merkezi