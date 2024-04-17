 ADANA

ADANA’DA GÖKYÜZÜNDE TAVLA OYNADILAR

 Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde iki yamaç paraşütü pilotu, gökyüzünde tavla oynadı.

Onikişubat Belediyesi Kaplıca Turizminin Merkezi Ilıca’yı Sezona Hazırlıyor Onikişubat Belediyesi Kaplıca Turizminin Merkezi Ilıca’yı Sezona Hazırlıyor

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MERSİN

MERSİN’DE ARAÇLARIN LASTİKLERİ KESİCİ ALETLE PATLATILDI

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir kişinin park halindeki 20 aracın lastiklerini kesici aletle patlatması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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KAYSERİ

KAYSERİ’DE FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kayseri'de hakkında 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

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OSMANİYE

OSMANİYE’DE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Çukurova'nın önemli tarım merkezlerinden olan Osmaniye'de dronla havadan görüntülenen tarlalar güzel görüntüler oluşturdu.

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Kaynak: Haber Merkezi