Bolu Grand Kartalkaya Hoteli'nde Kamil Filiz'in yaptığı sosyal medya paylaşımı ile 4 Keşanlı vatandaşımızın hayatını kaybetti öğrenildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bolu'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden 76 kişi arasında İstanbul'da yaşayan 4 Keşanlı vatandaşın da olduğu bilgisi alındı.

Keşanlı Kamil Filiz, bu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Şaban Filiz'in kızı Burçin Filiz, eşi ve iki çocuğu ile birlikte Keşan'dan Bolu'daki Grand Kartalkaya Hotel'e sömestr tatili için gitmişlerdi.

Yangın sonucu, Burçin Filiz, eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

Bu trajik olayın haberi, Keşanlılar arasında derin bir üzüntüye neden oldu.