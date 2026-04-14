Zorunlu uygulama sona eriyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlemesi kapsamında, her yıl belirli tarihler arasında uygulanan kış lastiği zorunluluğu bu yıl da sona eriyor.
15 Kasım 2025’te başlayan uygulama, yarın itibarıyla kaldırılacak.
Yazın kış lastiği kullanmayın uyarısı
Uzmanlar, kış lastiklerinin sıcak havalarda kullanılmasının ciddi riskler oluşturduğunu belirtiyor.
7 derecenin altındaki sıcaklıklar için tasarlanan bu lastikler, yaz aylarında:
- Daha hızlı aşınıyor
- Yol tutuşunu azaltıyor
- Araç kontrolünü zorlaştırıyor
- Yakıt tüketimini artırıyor
Çevreye de zarar veriyor
Mevsimine uygun olmayan lastik kullanımı yalnızca güvenliği değil, çevreyi de etkiliyor.
Yanlış lastik kullanımı, karbon salımını artırarak çevresel sürdürülebilirliğe zarar veriyor.
Lastik değişim ücretleri ne kadar?
Lastik sökme ve takma ücretleri jant ölçüsüne göre değişiyor:
- 13-14 inç: yaklaşık 1000 TL
- 15-17 inç: yaklaşık 1250 TL
- 18 inç ve üzeri: yaklaşık 1500 TL
Ayrıca lastik oteli hizmeti de benzer fiyat aralığında sunuluyor.
Sürücülere kritik uyarı
Uzmanlar, sürücülerin hem güvenli sürüş hem de ekonomik kullanım için mevsime uygun lastik tercih etmeleri gerektiğini vurguluyor.