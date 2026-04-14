Zorunlu uygulama sona eriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlemesi kapsamında, her yıl belirli tarihler arasında uygulanan kış lastiği zorunluluğu bu yıl da sona eriyor.

15 Kasım 2025’te başlayan uygulama, yarın itibarıyla kaldırılacak.

Yazın kış lastiği kullanmayın uyarısı

Uzmanlar, kış lastiklerinin sıcak havalarda kullanılmasının ciddi riskler oluşturduğunu belirtiyor.

7 derecenin altındaki sıcaklıklar için tasarlanan bu lastikler, yaz aylarında:

Daha hızlı aşınıyor

Yol tutuşunu azaltıyor

Araç kontrolünü zorlaştırıyor

Yakıt tüketimini artırıyor

Çevreye de zarar veriyor

Mevsimine uygun olmayan lastik kullanımı yalnızca güvenliği değil, çevreyi de etkiliyor.

Yanlış lastik kullanımı, karbon salımını artırarak çevresel sürdürülebilirliğe zarar veriyor.

Lastik değişim ücretleri ne kadar?

Lastik sökme ve takma ücretleri jant ölçüsüne göre değişiyor:

13-14 inç: yaklaşık 1000 TL

15-17 inç: yaklaşık 1250 TL

18 inç ve üzeri: yaklaşık 1500 TL

Ayrıca lastik oteli hizmeti de benzer fiyat aralığında sunuluyor.

Sürücülere kritik uyarı

Uzmanlar, sürücülerin hem güvenli sürüş hem de ekonomik kullanım için mevsime uygun lastik tercih etmeleri gerektiğini vurguluyor.