Bartın’dan, göre 2 gün önce tutuklu olduğu cezaevinden adli kontrol kararı ile çıkan Metin Ar (49) isimli şahıs, bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisinden boşanmak isteyen eşi Arzu Ar’ı (33) takibe aldı.

Hendekyanı Caddesi Ulus Durağı mevkisinde Metin Ar, kadının yolunu kesti.

Yanında 10 yaşındaki kızıyla birlikte çevredeki vatandaşlardan bağırarak yardım isteyen ve kaçmaya çalışan Arzu Ar, Metin Ar tarafından başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden defalarca kez bıçaklandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi

Arzu Ar kanlar içinde yerde kaldı. Metin Ar, çevredeki vatandaşlar tarafından darbedilerek ağır şekilde yaralandı.

Kadın, hastanede yaşamını yitirdi

Vücuduna ve başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Arzu Ar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Öte yandan Metin Ar'ın, eşini tehdit ettiği için cezaevine girdiği öğrenildi.

Vatandaşların darbettiği Metin Ar’ın, Bartın Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.