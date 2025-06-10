Burdur’da Ali Sonkaya ve Gülsüm Zerey çiftinin geçtiğimiz hafta düzenlenen düğün töreni, alışılmışın dışında bir takı merasimiyle sosyal medyada da gündem oldu. Düğün, Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu’nda gerçekleşti.

Damadın Dayısından Sürpriz Takı: Para Yeleği

Damadın dayısı Hilmi Sipahi, klasik altın ya da para zarfı yerine, damada 100 TL’lik banknotlardan oluşan özel bir yelek hediye etti. Paralarla örülmüş bu yelek, hem davetlilerden büyük alkış aldı hem de çiftin şaşkınlık dolu bakışlarına sahne oldu.

Düğüne Katılanlar Telefonlarına Sarıldı

Davetliler bu ilginç anı kaçırmamak için telefonlarına sarılarak görüntü almaya başladı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Damat ve Gelin Şaşkınlıklarını Gizleyemedi

Para yeleğini ilk kez gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşayan damat ve gelin, böyle bir takı beklemediklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirdi. “Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir anı oldu,” diyen çift, dayılarına teşekkür etti.