Kahramanmaraş Piazza AVM, hafta sonu çocuk kahkahalarıyla yankılandı. Brıdge Englısh Academy tarafından düzenlenen çocuk şenliği, minik ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlik kapsamında sahnelenen kukla gösterileri, dans performansları ve rengârenk bubble show’lar, çocukların büyük ilgisini çekti. Neşeli anlara sahne olan şenlikte minikler hem doyasıya eğlendi hem de kahkahalarıyla etkinliğe renk kattı.

Şenlik havasını pekiştiren ikramlar da günün sürprizi oldu. Patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtımıyla çocukların yüzü güldü, AVM adeta festival alanına dönüştü.

Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, hem eğlence dolu anlar yaşattı hem de hafta sonuna renk kattı.