Kahramanmaraş’ta yaz tatilini verimli değerlendirmek isteyen ilkokul ve lise öğrencileri için önemli bir fırsat sunuluyor. Bridge English Academy, yaz dönemine özel hazırladığı İngilizce kurslarıyla öğrencilere hem eğlenceli hem de öğretici bir program sunmayı hedefliyor.

Hafta içi her gün devam eden kurslarda, öğrenciler seviyelerine uygun sınıflarda eğitim görüyor. Özellikle konuşma pratiğine ağırlık verilen derslerde çocuklar ve gençler, İngilizceyi sadece öğrenmekle kalmayıp aktif bir şekilde kullanma fırsatı da buluyor.

Yaz boyunca sürecek bu özel program sayesinde öğrenciler, dil becerilerini geliştirme ve özgüven kazanma imkânına sahip olacak.

Modern öğretim teknikleri ve deneyimli eğitmen kadrosu ile dikkat çeken Bridge English Academy, Kahramanmaraş’ta dil eğitimine yeni bir soluk getirerek öğrenci ve velilerden yoğun ilgi görüyor.