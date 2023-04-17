Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Mustafa Buluntu, Kadir Gecesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kadir Gecesi’nin bütün insanlığa ve İslam âlemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileyen Başkan Buluntu, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: “On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayımızın son günlerine yaklaşmanın hüznünü, Kadir Gecemizin rahmeti, güzelliği ve bereketine ulaşmanın da sevincini yaşıyoruz. Tüm insanlığa kurtuluş çağrısı olarak gönderilen yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, esenlik ve güvenliğin kâinata yayıldığı bu gece Rabbimin rahmeti ve mağfiretine nail olmak için önemli bir fırsat. Bu kutlu geceyi dargınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakarak, sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarımızın gelişmesine vesile olarak görmeliyiz.”

“YARALARIN SARILMASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde şehit olan vatandaşlara rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Buluntu, “Depremlerden dolayı Ramazan-ı Şerif’e buruk girdik ama kardeşliğin, birliğin, beraberliğin ve tek yürek olmanın sıcaklığı içimizi ısıtıyor. İnşallah bizlerde üzerimize düşen görevi yapıp, yaraların bir an evvel sarılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Kadir Gecesi’nin günahlardan arınma ve manevi hazineyi keşfedebilmeye vesile olması temennisinde bulunan Buluntu, son olarak sözlerine şunları ekledi: “On bir ayın sultanı Ramazan ayı içerisinde bulunan, bin aydan daha hayırlı olduğu bizlere müjdelenen ve kutsal kitabımızın indirildiği Kadir Gecemizi tebrik ediyorum. Kadir Gecesi’nde günahlarımızdan arınmayı ve bu gecenin değerini bilerek manevi hazineyi keşfedebilmeyi temenni ediyorum.”