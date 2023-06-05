Süper Lig’in Dört Büyük takımında forma giymiş giyen Burak Yılmaz, 37 yaşında yeşil sahalara veda etti. İstanbul’daki bir otelde basın mensuplarının karşısına geçen Burak Yılmaz, yoluna teknik direktör olarak devam edeceğini sinyalini verdi.

“Çok mutlu ve gururluyum. Böyle bir kariyer, her futbolcunun hayalidir. Allah’a şükürler olsun ki bana bu kariyeri nasip etti” diyen eski milli futbolcu, kariyerinde 10 farklı kulüpte toplamda 555 kez maça çıktı. 267 gol atan Burak, 77 de asist yapma başarısı gösterdi.

Süper Lig’de 2011-2012 sezonunda 33 gol, 2012-20123 sezonunda da 24 gol atarak gol kralı olan Burak Yılmaz kariyerinde 14 şampiyonluk yaşadı. Burak Yılmaz’ın basın toplantısındaki sözleri şöyle;

SALONU GÜLDÜREN CEVAP

Soru: Jübile yapma şansın olsaydı, hangi takımda yapmak isterdin?

Burak Yılmaz: 15’er dakika 4 büyük takımda oynardım.

“BEN DE ÖYLE VEDA ETMEK İSTERDİM”

“Bugün bu basın toplantısını neden yapıyoruz. Dün akşam dünyanın en büyük futbolcularından bir tanesi stadyumda el sallayarak veda etti. Ben de öyle veda etmeyi isterdim ama kısmet olmadı. İnternetten de bıraktığımı açıklamak benim içime sinmedi. Bu kariyerime yakışmaz diye düşündüm. Her zaman birebir iletişimden yanayım. Bugün kariyerimi sonlandırdığımı duyurmak istiyorum.”



Burak Yılmaz, Galatasaray’da 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı

“NE BENİM BEŞİKTAŞLILIĞIMI NE DE…”

“4 tane çınar kulübümüz bana kapılarını açtı. Herkese mavi boncuk dağıtmak istemem. Ama bu kulüplerde oynamak Türkiye’de iki futbolcuya nasip oldu. Bir tanesi de benim. Dediğim gibi hepsinde çok büyük başarılar yakalayamadım ama hepsinin kalbimde yeri farklıdır. Galatasaray’da yaşadıklarım, başardıklarım, Galatasaray’ın beni Avrupa çapında futbolcu yapması ne Beşiktaşlılığımı ne de Beşiktaş’a yakınlığımı değiştirir. O yüzden Galatasaray’da yaşadıklarım her zaman benim kalbimin en farklı yerinde olacaktır.”

“ÇOK ACI ÇEKTİĞİM İÇİN…”

“Fenerbahçe, içimde bir ukdedir. Yeniden forma şansı bulmak isterdim. Kendime ‘En azından bir tane gol atsaydın be kardeşim’ diyorum. Fenerbahçe’de tekrar forma giymek isterdim, çok da yakındım ama olmadı. Fenerbahçe’de çok acı çektiğim için bugün buralara gelebildiğimi düşünüyorum.”



Burak Yılmaz, ’20-21 sezonunda 21 maçta 16 gol atıp 5 asist yaptığı Lille’de Ligue 1 şampiyonu oldu

HOLLANDA SERÜVENİ

“Fortuna Sittard’a 5 senelik proje için gittim, hoca olacaktım. Sonra beraber yürüyemeyeceğimizi, aynı çizgide olmadığımızı gördük. Sonrasında birlikteliğimizi sonlandırdık, geçmiştir ve bitmiştir. Önümüze bundan sonra bu şekilde bakacağız.”

“ŞENOL GÜNEŞ’İN YERİ BAMBAŞKA”

“Hoca olarak her hoca çok farklıdır. Eğer bir hoca söyleyecek olursam Şenol Güneş’in kariyerimdeki yeri bambaşkadır ama bütün hocalarıma çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun, hepsi benim için çok değerlidir.”

“ŞENOL HOCA’NIN BENİMLE İLGİLİ…”

“Şenol Hoca’nın yanından geldim buraya. Hocamın, benimle ilgili düşüncesi olduğunu biliyorum. Bana henüz deklare etmedi.”

“Futbola istesem hala devam edebilirim ama tadında bırakmak gerekiyor. Seneye Süper Lig’de 2 maç gol atıp 3. maç gol atamadığımda o küfürleri kaldıracak gücüm yok.”