Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında kente gelen Japon teknik heyeti, raylı sistemler, metro hatları, otobüs güzergâhları üzerindeki köprüler ve viyadükler gibi ulaşım altyapılarında deprem risk yönetimi konusunda saha incelemeleri yaptı.BURSA (İGFA) - Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'da, 1999 Marmara depreminin ardından ‘zemin etütleri araştırma birimini kurarak’ Bursa ili Sismik Zemin Tehlike Değerlendirme Projelerini hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, JICA ile yürüttüğü ‘Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi’ni de tüm hızıyla sürdürüyor.

Deprem risk azaltma, önleme ve planlama çalışmaları kapsamında Bursa’ya gelen Japon teknik heyeti, raylı sistemler, metro hatları, otobüs güzergâhları üzerindeki köprüler ve viyadükler gibi ulaşım altyapılarında deprem risk yönetimi konusunda saha incelemeleri gerçekleştirdi.

Teknik ziyaret sırasında BursaRay, tramvay hatları ve otobüs güzergâhlarındaki kritik noktalar değerlendirildi. Japon heyetin Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle yaptığı görüşmede, mevcut durum ve güçlendirme çalışmaları da ele alınırken, olası afet durumlarında ulaşım ağının kesintisiz hizmet verebilmesi için önleyici ve iyileştirici stratejiler üzerinde duruldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünü yaşadıkları bu günlerde afet öncesi, afet anı ve afet sonrası için tüm hazırlıkları yapmaları gerektiğini söyledi. Bursa’da ve Marmara’da büyük bir deprem beklendiğini de hatırlatan Başkan Bozbey, “Kentteki yaşam kalitesini yükseltmeyi, akıllı, dirençli ve sürdürülebilir bir kent oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda, yerel, ulusal ve uluslararası iş birliklerini önemsiyoruz. JICA ile de örnek bir çalışma yürütüyoruz. Bursa’nın dirençliliği konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katkısını çok kıymetli buluyoruz” dedi.