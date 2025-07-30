Yangının ortasında kalan 48 dönümlük nektarin bahçesi, çevresi tamamen küle dönmesine rağmen yeşilliğini koruyarak dikkat çekti.

Etrafı Küle Döndü, Bahçe Sağ Kaldı

Gürsu İpekyolu Mahallesi ile Kestel Ağlaşan Mahallesi arasında kalan bölgede çıkan alevler, ormanlık alanı etkisi altına aldı. Ancak yangın hattının tam ortasında yer alan nektarin bahçesi, alevlerin arasından zarar görmeden kurtuldu.

Zemin Temizliği Hayat Kurtardı

Bahçenin 24 dönümlük kısmının sahibi Hamdi Ülgen, yangın günü traktörlere su tankerleri bağlayarak müdahaleye katıldıklarını anlattı.

Yangının bahçeye sıçramamasında en büyük etkenin, zemindeki kuru otların önceden temizlenmesi olduğunu vurguladı.

“Yanmadığını Görünce Köy Olarak Şaşırdık”

Ülgen, yaşadıkları şaşkınlığı şöyle ifade etti:

“Biz burası için ‘yanmıştır’ diye düşündük. Her yeri duman kapladı. Kıvılcımlar tepemizde uçuyordu. Yanmadığını görünce köy olarak şaşırdık. Allah’ın hikmeti, verilmiş sadakamız varmış. Hatta arkadaşlarımız ‘kalbiniz temizmiş, sizin yer kurtulmuş’ dediler.”

Sürekli Sulama Etkili Oldu

Bahçeyi düzenli olarak suladıklarını belirten Ülgen, bu durumun da yangının etkisini kırdığını söyledi. Bahçenin diğer kısmının sahibi olan Halil Kiraz’ın alanında da herhangi bir zarar oluşmadığı öğrenildi.

Sulama Sistemi Yenilenecek

Yangın nedeniyle sulama sistemlerinin zarar gördüğünü dile getiren Ülgen, “Bahçenin yeşil kalması ve ürünlerin zarar görmemesi için sistemi bir an önce yenileyeceğiz.” dedi.