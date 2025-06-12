Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bursluluk sınavında 500 tam puan alarak üstün başarı gösteren 11 öğrenci, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen törenle ödüllendirildi.
“Başarı Sizden, İlk Ödül Bizden” sloganıyla Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, protokol üyelerinin elinden hediyelerini aldı. Törene; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı M. Burak Gül, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Üzüm, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, öğrenciler, veliler ve eğitim camiası katılım sağladı.