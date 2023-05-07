AK Parti tarihi seçim öncesinde tarihi bir miting gerçekleştiriyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Kayseri, İzmir, Mersin, Konya gibi yüzbinlerce destekçisi ile yaptığı mitinglerin ardından İstanbulluların karşısına çıkıyor.

Atatürk Havalimanı'nda 16.00'da başlayacak büyük İstanbul mitingi öncesinde sabahın erken saatlerinde alana girişler başladı.

Miting alanı dolmaya başladı

Anadolu yakasından otobüs ve metroların yanı sıra feribot, vapur ve motorlarla alana doğru yola çıkan vatandaşlar akın akın Atatürk Havaalanı'na ilerliyor.

Maltepe'nin 5 katı

Muhalefetin dün Maltepe'de miting yaptığı alanın 5 katı büyüklüğündeki alan daha saat 13.00 itibarıyla hınca hınç dolmaya başladı.

Bir yandan girişler devam ederken bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen coşkulu kalabalık sloganlarla desteklerini ilan ediyor.