Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde daha yeşil, estetik ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen peyzaj uygulamaları, kavşakları güzelleştirmeye yönelik olarak genişletildi. İlk uygulama, Kahramanmaraş’ın simge noktalarından biri olan Madalyalı Kavşak’ta gerçekleştiriliyor. Ekipler, kavşağın çevresinde düzenleme çalışmalarını tamamlayarak mevsimlik çiçek dikimine başladı. Bölge, farklı türlerdeki çiçeklerle renklendirilerek, vatandaşların ve ziyaretçilerin görsel anlamda keyif alacakları bir alana dönüştürülüyor. Çalışmalar kapsamında şehir genelindeki kavşaklara toplamda 500 binin üzerinde mevsimlik çiçek kazandırılması hedefleniyor. Çalışmaların yalnızca kavşaklarla sınırlı kalmayacağı, yeşil alanların artırılması ve mevcut alanların daha bakımlı hale getirilmesi yönünde de devam edeceği belirtildi.

Kavşaklara Estetik Görünüm Kazandırılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden kavşaklarda başlatılan peyzaj uygulamalarına yönelik yapılan açıklamada, “Şehrimizin güzelliklerini ön plana çıkarmak ve hemşehrilerimize daha yaşanabilir bir çevre sunmak adına çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Madalyalı Kavşak’tan başlattığımız peyzaj düzenlemeleriyle, hem estetik bir görünüm oluşturmayı hem de çevre bilincini artırmayı amaçlıyoruz. Şehir genelinde toplamda 500 binin üzerinde mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirerek, Kahramanmaraş’ı dört mevsim renkli bir şehir haline getireceğiz. Bu projelerimizle yalnızca kent estetiğine katkıda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda çevre dostu bir yaklaşımı da hayata geçiriyoruz” ifadelerine yer verildi.