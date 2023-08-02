2023 Ulaşım Yatırım Programı kapsamında şehir merkezinde başlattığı asfalt atağını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; Alparslan Türkeş Bulvarı, Dr. Sait Bulvarı, Mustafa Or Caddesi ve İsmet Karaokur Bulvarı’nın ardından Adil Erdem Bayazıt Bulvarı’nı da yeniliyor.

Ticaret, sosyal donatı ve konut alanlarına ulaşım sağlayan ve araç sirkülasyonunun yoğun olduğu yaklaşık 2,5 kilometrelik arterin asfaltı çift yönlü olarak baştan uca yenileniyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şehrin ulaşım ağının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi noktasında asfalt yenileme çalışmalarının artarak devam ettiği belirtildi.