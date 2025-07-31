Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın ulaşımdan altyapıya, çevre düzenlemeden sosyal hizmetlere kadar birçok alanda yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda çalışma gerçekleştirilen noktalardan biri de Afşin kırsalında bulunan Başüstü – İğdemlik – Ağcaşar – Kepez Grup Yolu oldu.

Yol genişliğinin artırılmasıyla daha güvenli hale getirilen arterde şimdi de bakım ve onarım çalışmalarına başlandı.

Ekipler, genişletilen kısımların yanı sıra zamanla deforme olan yol yüzeylerini de asfalt ile tamir ediyor.

Uygulanan asfalt yama ve onarım çalışmalarıyla birlikte yol, hem dayanıklılık hem de sürüş konforu bakımından yenilenmiş olacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Başüstü – İğdemlik – Ağcaşar – Kepez Grup Yolu’nun hem güvenliği hem de konforunun büyük ölçüde artırılması, böylece vatandaşların daha rahat ve kesintisiz bir ulaşım imkânına kavuşması hedefleniyor.