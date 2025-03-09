Şehrin yeni gözde mekânlarından olan Çamlıca Restoran’da gerçekleştirilen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve eşi İlknur Görgel de katılarak kadın personellerle bir araya geldi.

Programda katılımcılarla yakından ilgilenen ve sohbet eden Başkan Fırat Görgel, emekleri ve fedakârlıkları için teşekkür ederek tüm kadınlara karanfil takdim etti. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, kadınların toplumsal ve iş hayatındaki önemine vurgu yapıldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ’mizin kadın çalışanlarıyla bir araya geldik. Her bir mesai arkadaşıma şehrimize hizmet yolunda katkıları için teşekkür ediyorum. Cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın mensuplarıyız. Sevgileri, merhametleri, fedakârlıkları, emekleri ve mücadeleleriyle insanlığa umut veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum” cümlelerini kaydetti.