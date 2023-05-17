Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi aşçıları Tarafından , yaklaşık 3 aydır afetzedeler için yemek hazırlanıyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Milli İrade Meydanındaki aş evlerinde depremzedelere sıcak yemek veriliyor. Aşçılar her gün depremzedeler için 3 öğün yemek çıkarıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde baş aşçı olarak görev alan Ali Yıldız Aksu habere konuştu.

Yıldız, depremin ilk gününden itibaren afetzedelere sıcak aş çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

