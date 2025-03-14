Dulkadiroğlu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 79022. Sokak üzerinde başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında yaklaşık 1 kilometrelik yol kesimi genişletiliyor. 12 metre olan mevcut yol genişliği, yürütülen çalışmalar sonucunda 17 metreye çıkarılıyor. Bu sayede, özellikle dar yol sebebiyle oluşan trafik aksamalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bu proje için toplamda 15 Milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştiriliyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması planlanırken, bölgedeki trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Özellikle kış aylarında binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşımın rahatlatılması için kritik önem taşıyan yol genişletme çalışması, hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler açısından büyük bir kolaylık sağlayacak. Bertiz bölgesine ulaşımın da daha güvenli hale gelmesiyle birlikte, bölgedeki ticari ve sosyal hareketlilik de olumlu yönde etkilenecek.