Büyükşehir Belediyesi Dmd Hastası Çocukları Unutmadı, Kaslarda Hızlı Şekilde Yıkıma Yol Açan DMD Hastası Çocuklar 7 Eylül Farkındalık Günü Kapsamında Evlerinde Ziyaret Edildi.

Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı Hizmetleri Ve Kadın Aile Şubesi Müdürü Tuba Gökçen Ziyaret Edilen Çocuklara Çeşitli Hediyeler Verdi.

Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı Hizmetleri Ve Kadın Aile Şubesi Müdürü Tuba Gökçen Büyükşehir Olarak Her Zaman Ailelerimizin Ve Çocuklarımızın Yanında

Olduklarını Ve Şehirdeki Dmd Hastası Ailelerin Sayısıyla İlgili Bir Veri Tabanı Oluşturarak, İlerleyen Zamanlarda Konuyla Alakalı Aileleri Bilgilendirici Eğitimler, Seminerler Ve Çeşitli Aile Buluşmaları Planladıklarını Söyledi.

