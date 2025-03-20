Afşin, Elbistan, Göksun, Ekinözü, Nurhak ve Andırın ilçelerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, şehir merkezinin yüksek kesimlerinde de ekipler teyakkuz halinde.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışının ulaşımı aksatmaması adına sahada yoğun mesai harcıyor. Özellikle kırsal mahallelerde ve ana arterlerde yolların açık tutulması için iş makineleriyle küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Şehir merkezinin yüksek kesimlerinde de kar yağışına karşı önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına hazır beklerken, kar yağışının etkisini artırması durumunda anında müdahale edebilmek için gerekli ekipman ve personelle sahada görev yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı tüm ekiplerin sahada aktif olarak görev yaptığı belirtilirken vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için dikkatli olmaları ve gerekli durumlarda ekiplere ulaşabilecekleri ifade edildi.

Açıklamada, ulaşımla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden ekiplerle iletişime geçilebileceği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava şartlarının etkisini yitirmesine kadar saha çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Kar yağışı ve olası buzlanmalara karşı anlık müdahalelerle vatandaşların güvenli ulaşımı sağlanacak.